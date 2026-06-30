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Главная Новости дня Курсант убил двух инструкторов в учебном центре: приговор суда

Курсант убил двух инструкторов в учебном центре: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 03:32
В Чернигове курсанта приговорили к наказанию за убийство двух инструкторов учебного центра
Учения по стрельбе у военных. Фото иллюстративное: 22-я ОМБр

В Чернигове курсант убил двух инструкторов в учебном центре, а еще одного военного ранил. Молодого человека признали виновным в умышленном убийстве. Суд назначил ему самое суровое наказание.

Об этом 13 июня сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Инцидент произошел 16 июля прошлого года. Во время стрельб в учебном центре курсант выстрелил из автоматического оружия в сторону инструкторов. От ранений двое военных погибли.

Решение суда

За умышленное убийство и законченное покушение на убийство людей (п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины) молодого человека приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что в Ивано-Франковской области местная жительница препятствовала работе военных. В Viber-группе она писала о местах, где сотрудники ТЦК и СП вручали повестки. Суд назначил нарушительнице полтора года испытательного срока.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру сообщал, что житель Луганской области добровольно перешел на сторону РФ. Предатель вступил в так называемую народную милицию и в ее составе воевал против ВСУ. За содеянное он пожизненно будет находиться в тюрьме.

суд убийство военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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