Військового засудили за СЗЧ і заклики до расової ворожнечі

Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: Reuters, Unsplash. Колаж Новини.LIVE

У Чернігівській області військовослужбовець скоїв СЗЧ. Крім того, він поширював у соцмережах дописи, у яких закликав до розпалювання національної ворожнечі. Найближчі роки чоловік проведе у в'язниці.

Про це 26 червня повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у листопаді 2022 року фігурант залишив місце служби та відтоді переховувався від правоохоронців. У соцмережах чоловік публікував відео та дописи, у яких закликав до нетерпимості до представників інших національностей.

Затримання бійця, який скоїв СЗЧ і закликав до расової дискримінації. Фото: ДБР

"Висновки експертів підтвердили, що поширені матеріали містили ознаки розпалювання національної та расової ворожнечі", — зазначили у ДБР.

Порушника затримали у грудні 2024 року та взяли під варту, але невдовзі він вийшов на волю під заставу та знову почався переховуватися. Урешті-решті слідчі ДБР встановили, що військовий перебуває на території Київщини, та повторно його затримали. Цього разу суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави, а заставу, яку чоловік вносив раніше, скерували на потреби держави.

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Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у СЗЧ і порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому шість років в'язниці. Станом на 13 червня вирок ще можна було оскаржити, подавши апеляцію.

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