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Головна Новини дня Військовий у СЗЧ закликав до расової ворожнечі: рішення суду

Військовий у СЗЧ закликав до расової ворожнечі: рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 03:32
Військового засудили за СЗЧ і заклики до расової ворожнечі
Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: Reuters, Unsplash. Колаж Новини.LIVE

У Чернігівській області військовослужбовець скоїв СЗЧ. Крім того, він поширював у соцмережах дописи, у яких закликав до розпалювання національної ворожнечі. Найближчі роки чоловік проведе у в'язниці.

Про це 26 червня повідомило ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, у листопаді 2022 року фігурант залишив місце служби та відтоді переховувався від правоохоронців. У соцмережах чоловік публікував відео та дописи, у яких закликав до нетерпимості до представників інших національностей

Затримання військовослужбовця, який скоїв СЗЧ і закликав до расової дискримінації
Затримання бійця, який скоїв СЗЧ і закликав до расової дискримінації. Фото: ДБР

"Висновки експертів підтвердили, що поширені матеріали містили ознаки розпалювання національної та расової ворожнечі", — зазначили у ДБР.

Порушника затримали у грудні 2024 року та взяли під варту, але невдовзі він вийшов на волю під заставу та знову почався переховуватися. Урешті-решті слідчі ДБР встановили, що військовий перебуває на території Київщини, та повторно його затримали. Цього разу суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави, а заставу, яку чоловік вносив раніше, скерували на потреби держави. 

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Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним у СЗЧ і порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності (ч. 5 ст. 407, ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому шість років в'язниці. Станом на 13 червня вирок ще можна було оскаржити, подавши апеляцію.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру повідомляв, що житель Луганської області воював проти України. Чоловік добровільно долучився до лав так званої народної міліції. За державну зраду його засудили до довічного позбавлення волі та конфіскації майна.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав про вирок, який виніс суд військовому ТЦК. Під час мобілізаційних заходів представники військкомату зазнали нападу. Фігурант мав зафіксувати інцидент на відео, але не зробив цього.

суд військовослужбовці судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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