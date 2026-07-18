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Главная Новости дня Пошли в СЗЧ и продавали гранаты: суд наказал дельцов на Черниговщине

Пошли в СЗЧ и продавали гранаты: суд наказал дельцов на Черниговщине

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 03:32
Суд лишил свободы двух мужчин, которые вступили в «СЗЧ» и торговали гранатами
Один из задержанных фигурантов. Фото: Управление СБУ в Черниговской области

В Черниговской области состоял суд над двумя жителями Прилук, которые самовольно покинули воинские части и продавали похищенные боевые гранаты. За содеянное суд назначил им наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на страницу Управления СБУ в Черниговской области в Facebook.

Детали дела

Согласно материалам дела, двое мужчин являются жителями Прилук Черниговской области. После самовольного покидания воинских частей они организовали незаконную сбыт боевых гранат, которые "прихватили" с собой.

"Понимая их ценность на "черном рынке", злоумышленники решили зарабатывать на незаконной продаже боеприпасов. Для этого они подыскивали потенциальных покупателей, договаривались о личных встречах и сбывали боевые гранаты", — говорится в сообщении.

Правоохранители, в свою очередь, зафиксировали несколько фактов незаконной сбыта гранат и уже в феврале 2026 года задержали обоих фигурантов во время очередной попытки продажи боеприпасов.

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Решение суда

На основании собранных доказательств суд признал мужчин виновными по двум статьям УК:

  • ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

"Каждому из осужденных назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы", — резюмировали в СБУ.

Суд позбавив волі двох чоловіків, які після СЗЧ продавали гранати
Пост СБУ о задержании мужчин. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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