Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску. Фото: Inquam/Octav Ganea via REUTERS

Троє іноземців чекають на екстрадицію до Бухареста за організацію пожежі біля румунського збройового підприємства. Розвідка країни у понеділок, 26 жовтня, заявила, що диверсією керувала Москва. В Румунії заявили, що вважають цей інцидент черговим проявом гібридної агресії проти союзників України.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Румунія вимагає екстрадицію виконавців

Прокуратура з питань організованої злочинності Румунії намагається домогтися екстрадиції трьох іноземних громадян у справі про умисний підпал. Йдеться про одного українця, якого затримали правоохоронці у Польщі, та двох білорусів, узятих під варту на території Німеччини.

Як з'ясувала румунська розвідувальна служба, ці особи діяли не самостійно, а були частиною великої диверсійної мережі. Їхню активність координували безпосередньо з Російської Федерації. Куратори віддавали накази атакувати конкретні цілі, розглядаючи як мішені державні та приватні об'єкти з виробництва зброї, а також інші об'єкти військового та промислового інтересу.

Саме цю групу агентів розвідка вважає відповідальною за масштабну пожежу, що спалахнула у вересні на промисловому майданчику в центральному регіоні країни, розташованому впритул до державного підприємства з випуску озброєння. Про успішне викриття мережі румунське відомство офіційно відзвітувало у понеділок.

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Президент-центрист Нікусор Дан прямо назвав свою країну мішенню у гібридній війні РФ. За його словами, Росія цілеспрямовано розхитує держави, які підтримують Київ.

Очільник держави наголосив, що окрім прямого саботажу, Бухарест потерпає від регулярних кібератак, дезінформаційних кампаній, нападів на вантажні судна неподалік румунських територіальних вод, а також від російських безпілотників, які регулярно залітають в повітряний простір країни.

Москва ж традиційно відкидає будь-яку причетність до подібних інцидентів. Отримати оперативний коментар щодо затримання агентів від російського посольства в Бухаресті не вийшло, оскільки журналісти звернулися туди в позаробочий час.

Новини.LIVE інформували, що спецслужби європейських країн фіксують масштабну хвилю російських гібридних атак і диверсій, спрямованих проти оборонної промисловості та інфраструктури підтримки України.

За даними розвідок щонайменше п'яти держав ЄС, Кремль розширює коло цілей. Тож європейські збройові компанії змушені терміново посилювати охорону своїх топменеджерів через загрозу замахів, які загрожують як гігантам ВПК, так і малим виробникам дронів та комплектувальних.

Паралельно в Німеччині розслідують зв'язки російських спецслужб із кримінальними бандами, зокрема турецько-курдським молодіжним угрупованням "Далтони", чиїх учасників підозрюють у виконанні диверсій на замовлення РФ — зокрема підпалу об'єкта Starlink у Польщі. Крім того, німецькі слідчі вже встановили виконавців серпневої спроби теракту проти українського літака в аеропорту Лейпцига — зразки ДНК вказали на громадян із паспортами Росії та Латвії, залучених до поспіхом спланованої операції Москви.

Одночасно серія скоординованих ударів зачепила супутникову мережу Starlink у різних куточках Європи. У Болгарії на режимному об'єкті поблизу Софії зловмисники підпалили 11 із 17 антен, що забезпечували зв'язок для потреб оборони України.

Про аналогічну спробу повідомила й Литва про виведення з ладу наземної станції Starlink під Вільнюсом. Обидві атаки мали на меті паралізувати критично важливі для українських сил комунікації.