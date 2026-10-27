Премьер-министр Румынии Лука Никулеску. Фото: Inquam/Octav Ganea via REUTERS

Трое иностранцев ожидают экстрадиции в Бухарест за организацию пожара на румынском оружейном предприятии. Разведка страны в понедельник, 26 октября, заявила, что диверсией руководила Москва. В Румынии заявили, что считают этот инцидент очередным проявлением гибридной агрессии против союзников Украины.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Румыния требует экстрадиции исполнителей

Прокуратура по вопросам организованной преступности Румынии пытается добиться экстрадиции трех иностранных граждан по делу об умышленном поджоге. Речь идет об одном украинце, задержанном правоохранительными органами в Польше, и двух белорусах, взятых под стражу на территории Германии.

Как выяснила румынская разведывательная служба, эти лица действовали не самостоятельно, а были частью крупной диверсионной сети. Их деятельность координировалась непосредственно из Российской Федерации. Кураторы отдавали приказы атаковать конкретные цели, рассматривая в качестве мишеней государственные и частные объекты по производству оружия, а также другие объекты военного и промышленного интереса.

Именно эту группу агентов разведка считает ответственной за масштабный пожар, вспыхнувший в сентябре на промышленной площадке в центральном регионе страны, расположенной в непосредственной близости от государственного предприятия по выпуску вооружения. Об успешном раскрытии сети румынское ведомство официально сообщило в понедельник.

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Президент-центрист Никусор Дан прямо назвал свою страну мишенью в гибридной войне РФ. По его словам, Россия целенаправленно расшатывает государства, поддерживающие Киев.

Глава государства подчеркнул, что помимо прямого саботажа, Бухарест страдает от регулярных кибератак, дезинформационных кампаний, нападений на грузовые суда вблизи румынских территориальных вод, а также от российских беспилотников, которые регулярно залетают в воздушное пространство страны.

Москва же традиционно отрицает любую причастность к подобным инцидентам. Получить оперативный комментарий по поводу задержания агентов от российского посольства в Бухаресте не удалось, поскольку журналисты обратились туда в нерабочее время.

Новини.LIVE сообщали, что спецслужбы европейских стран фиксируют масштабную волну российских гибридных атак и диверсий, направленных против оборонной промышленности и инфраструктуры поддержки Украины.

По данным разведок как минимум пяти стран ЕС, Кремль расширяет круг целей. Поэтому европейские оружейные компании вынуждены срочно усиливать охрану своих топ-менеджеров из-за угрозы покушений, которые нависают как над гигантами ВПК, так и над мелкими производителями дронов и комплектующих.

Параллельно в Германии расследуют связи российских спецслужб с криминальными группировками, в частности, с турецко-курдской молодёжной группировкой «Далтоны», участников которой подозревают в совершении диверсий по заказу РФ — в том числе в поджоге объекта Starlink в Польше. Кроме того, немецкие следователи уже установили исполнителей августовской попытки теракта против украинского самолета в аэропорту Лейпцига — образцы ДНК указали на граждан с паспортами России и Латвии, вовлеченных в поспешно спланированную Москвой операцию.

Одновременно серия скоординированных ударов затронула спутниковую сеть Starlink в разных уголках Европы. В Болгарии на режимном объекте недалеко от Софии злоумышленники подожгли 11 из 17 антенн, обеспечивавших связь для нужд обороны Украины.

Об аналогичной попытке сообщила и Литва, где была выведена из строя наземная станция Starlink под Вильнюсом. Обе атаки были направлены на то, чтобы парализовать критически важные для украинских сил коммуникации.