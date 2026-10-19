В Литві заявили про спробу диверсії проти Starlink для підриву допомоги Україні

Український військовий з терміналом Starlink. Фото: Reuters

У Литві зафіксували два серйозні інциденти у сфері безпеки, зокрема спробу диверсії проти інфраструктури супутникового зв'язку Starlink поблизу Вільнюса та порушення повітряного простору невідомим безпілотником. Метою нападу на об'єкт зв'язку було послаблення можливостей, які мають критичне значення для оборони України та комунікації цивільного населення.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс у соціальній мережі X, передає портал Новини.LIVE.

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Повідомлення Кястутіса Будріса. Фото: x.com/BudrysKestutis

У Литві заявили про спробу диверсії проти Starlink

За словами Будріса, вночі невідомі намагалися здійснити диверсію проти інфраструктури Starlink неподалік Вільнюса. Міністр наголосив, що цей об'єкт відіграє важливу роль у забезпеченні обороноздатності України та цивільного зв'язку.

"Її мета була очевидною — підірвати можливості, які мають критичне значення для оборони України та комунікації цивільного населення", — заявив глава литовського МЗС.

Також вранці невідомий безпілотник порушив повітряний простір Литви. За словами міністра, інцидент створив загрозу для громадян та їхнього майна.

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Будріс пов'язав обидва випадки з наслідками російської агресії проти України та загрозами для європейської безпеки.

Литва попередила про загрозу гібридних атак

Міністр зазначив, що диверсії, гібридні операції та порушення повітряного простору становлять небезпеку для критичної інфраструктури європейських держав.

"Гібридні атаки, диверсії та вторгнення в повітряний простір загрожують критичній інфраструктурі, поширюють страх і мають на меті підірвати європейську підтримку України", — наголосив Будріс.

Міністр запевнив, що Литва продовжить підтримувати право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Також литовський міністр закликав Росію негайно припинити агресію проти України.

За словами Будріса, всі напади на критичну інфраструктуру країни розслідуватимуть, а відповідальні за них мають бути встановлені.

При цьому у своїй заяві міністр не назвав безпосередніх виконавців спроби диверсії та не уточнив походження безпілотника, який порушив повітряний простір Литви.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив причетність адміністрації Дональда Трампа до обмеження роботи Starlink в Україні.

Також Новини.LIVE писав, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield. Київ запитував доступ до неї для завдання ударів углиб території Росії.