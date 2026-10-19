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В Литве заявили о диверсии против Starlink из-за Украины

Ua ru
19 октября 2026 11:18
В Литве заявили о попытке диверсии против Starlink с целью срыва помощи Украине
Украинский военный с терминалом Starlink. Фото: Reuters

В Литве зафиксировали два серьезных инцидента в сфере безопасности, в частности попытку диверсии против инфраструктуры спутниковой связи Starlink вблизи Вильнюса и нарушение воздушного пространства неизвестным беспилотником. Целью нападения на объект связи было ослабление возможностей, имеющих критическое значение для обороны Украины и коммуникации гражданского населения.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис в социальной сети X, передает портал Новини.LIVE.

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диверсия в Литве
Сообщение Кястутиса Будриса. Фото: x.com/BudrysKestutis

В Литве заявили о попытке диверсии против Starlink

По словам Будриса, ночью неизвестные пытались совершить диверсию против инфраструктуры Starlink неподалеку от Вильнюса. Министр подчеркнул, что этот объект играет важную роль в обеспечении обороноспособности Украины и гражданской связи.

"Ее цель была очевидной — подорвать возможности, имеющие критическое значение для обороны Украины и коммуникации гражданского населения", — заявил глава литовского МИД.

Также утром неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы. По словам министра, инцидент создал угрозу для граждан и их имущества.

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Будрис связал оба случая с последствиями российской агрессии против Украины и угрозами для европейской безопасности.

Литва предупредила об угрозе гибридных атак

Министр отметил, что диверсии, гибридные операции и нарушения воздушного пространства представляют опасность для критической инфраструктуры европейских государств.

"Гибридные атаки, диверсии и вторжения в воздушное пространство угрожают критической инфраструктуре, распространяют страх и направлены на подрыв европейской поддержки Украины", — подчеркнул Будрис.

Министр заверил, что Литва продолжит поддерживать право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Также литовский министр призвал Россию немедленно прекратить агрессию против Украины.

По словам Будриса, все нападения на критическую инфраструктуру страны будут расследованы, а виновные в них должны быть установлены.

При этом в своем заявлении министр не назвал непосредственных исполнителей попытки диверсии и не уточнил происхождение беспилотника, нарушившего воздушное пространство Литвы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент опроверг причастность администрации Дональда Трампа к ограничению работы Starlink в Украине.

Также Новини.LIVE писал, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield. Киев запрашивал доступ к ней для нанесения ударов вглубь территории России.

Литва интернет диверсия Starlink война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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