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Головна Новини дня WELT: у Німеччині перевіряють, чи використовують спецслужби РФ мафію для диверсій

WELT: у Німеччині перевіряють, чи використовують спецслужби РФ мафію для диверсій

Ua ru
25 жовтня 2026 23:54
Німеччина підозрює спецслужби Росії у використанні мафій для диверсій в Європі
Автомобіль поліції у Берліні. Фото: Reuters

У Німеччині слідчі перевіряють, чи використовують російські спецслужби турецько-курдське угруповання "Далтони" (яке називають "мафією покоління Z" для диверсій. Відомо, що сотні молодих учасників цього угрупування хизуються зброєю у TikTok та Instagram, а двох затриманих за підозрою у підпалі об'єкта Starlink у Польщі вважають членами цієї мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на WELT.

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Що відомо про підозру співпраці "Далтонів" зі спецслужбами Росії

Співрозмовники видання з європейських спецслужб заявили, що бачать ознаки того, що Росія дедалі активніше залучає професійні злочинні мережі до диверсій.

Один з епізодів — підпал об'єкта Starlink у польській Волі-Кробовській, приблизно за 50 км від Варшави, який стався 23 вересня. Як відомо, він важливий для інтернет-зв'язку України.

Зокрема злочинці облили розподільну шафу легкозаймистою речовиною та підпалили її. Вогонь охопив електроживлення та генератор. Усе це тривало кілька хвилин.

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Два тижні тому, 12 жовтня, в німецькому Нюртінгені за європейськими ордерами затримали двох громадян Туреччини — 38-річного Юміта Е. та 34-річного Мюслюма Та. За ними спостерігали кілька днів. Правоохоронці вважають, що вони належать до мережі "Далтонів".

Імовірного лідера угруповання Бератджана Гьокдеміра затримували в Росії 2024 року, а згодом відпустили. Силовики підозрюють, що він керує бандою з Москви під наглядом російських спецслужб.

Угруповання пов'язують зі збройними нападами та вимаганням грошей у підприємців. Для злочинів воно залучає молодих виконавців, у тому числі й неповнолітніх.

Інші інциденти

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 жовтня глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у країні зафіксували два серйозні інциденти у сфері безпеки, зокрема спробу диверсії проти інфраструктури Starlink біля Вільнюса та порушення повітряного простору невідомим дроном. За його словами, мета нападу полягала у послаблені можливостей, які мають критичне значення для оборони України та комунікації цивільного населення.

Також ми писали, що 14 жовтня стало відомо, що невідомі навмисно підпалили 11 із 17 антен Starlink у Болгарії. Ці антени забезпечують зв'язок із супутниками, які активно використовуються під час війни в Україні.

Польща Німеччина диверсія Starlink Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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