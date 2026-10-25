Германия подозревает спецслужбы России в использовании мафиозных группировок для проведения диверсий в Европе

Полицейская машина в Берлине. Фото: Reuters

В Германии следователи проверяют, используют ли российские спецслужбы турецко-курдскую группировку "Далтоны" (которую называют "мафией поколения Z") для проведения диверсий. Известно, что сотни молодых участников этой группировки хвастаются оружием в TikTok и Instagram, а двоих задержанных по подозрению в поджоге объекта Starlink в Польше считают членами этой сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WELT.

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Что известно о подозрении в сотрудничестве "Далтонов" со спецслужбами России

Собеседники издания из европейских спецслужб заявили, что видят признаки того, что Россия все активнее привлекает профессиональные преступные сети к диверсиям.

Один из эпизодов — поджог объекта Starlink в польской Воле-Кробовской, примерно в 50 км от Варшавы, который произошел 23 сентября. Как известно, он важен для интернет-связи Украины.

В частности, преступники облили распределительный шкаф легковоспламеняющимся веществом и подожгли его. Огонь охватил электропитание и генератор. Все это длилось несколько минут.

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Две недели назад, 12 октября, в немецком Нюртингене по европейским ордерам задержали двух граждан Турции — 38-летнего Юмита Э. и 34-летнего Мюслюма Та. За ними наблюдали несколько дней. Правоохранители считают, что они входят в сеть "Далтонов".

Предполагаемого лидера группировки Бератджана Гёкдемира задерживали в России в 2024 году, а впоследствии отпустили. Силовики подозревают, что он руководит бандой из Москвы под присмотром российских спецслужб.

Группировку связывают с вооруженными нападениями и вымогательством денег у предпринимателей. Для совершения преступлений она привлекает молодых исполнителей, в том числе и несовершеннолетних.

Другие инциденты

Как сообщали Новини.LIVE, 19 октября глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в стране зафиксировали два серьезных инцидента в сфере безопасности, в частности попытку диверсии против инфраструктуры Starlink под Вильнюсом и нарушение воздушного пространства неизвестным дроном. По его словам, цель нападения заключалась в ослаблении возможностей, имеющих критическое значение для обороны Украины и связи гражданского населения.

Также мы писали, что 14 октября стало известно, что неизвестные умышленно подожгли 11 из 17 антенн Starlink в Болгарии. Эти антенны обеспечивают связь со спутниками, которые активно используются во время войны в Украине.