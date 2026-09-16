Весілля Трампа-молодшого — Конгрес США розпочав розслідування щодо причетності Кремля до фінансування

Дональд Трамп-молодший. Фото: Reuters

У Палаті представників США розпочали розслідування після того, як стало відомо, що російський олігарх Умар Кремльов може бути причетний до фінансування весілля Дональда Трампа-молодшого. Ініціатором розслідування став провідний демократ з питань нагляду Палати представників Роберт Гарсія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

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Що відомо про початок розслідування щодо фінансування весілля Трампа-молодшого

"Демократи, відповідальні за нагляд, розслідують численні способи, якими сім’я Трампа намагалася збагатитися за рахунок своєї близькості до президента Дональда Трампа", — заявив Гарсія у листі до голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

В окремому листі до Трампа-молодшого він написав, що публікації ProPublica про роль російського олігарха Умара Кремлєва у фінансуванні заходу «можуть бути найсерйознішим звинуваченням проти вас на сьогодні».

Зазначимо, що, за даними ProPublica, президент Міжнародної асоціації Кремлев надав кошти на сотні тисяч доларів для травневої вечірки на Багамах. Зокрема, олігарх оплатив оренду одного з двох приватних островів, де відбувався захід, та феєрверк.

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На цьому тлі у своєму листі до Вайлз Гарсія написав, що хоче отримати всі "документи, записи та листування між Білим домом і Трампом-молодшим, що стосуються Кремлева", включно з будь-якими попередженнями про його зв’язки з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Що стосується Трампа-молодшого, то від нього Гарсія вимагав надати низку документів, зокрема повний список гостей весілля, дати його контактів із Кремлевим, а також будь-яке листування, яке він вів із Білим домом або співробітниками розвідки щодо Кремлева.

Також він хоче отримати записи про "усі покупки, здійснені для вашого весілля іноземними громадянами та іншими особами від вашого імені", а також про подарунки, отримані ним від іноземних громадян або "осіб, які мають тісні зв’язки з противниками США".

Крім того, Гарсія запитав Трампа-молодшого, чи надавав йому Кремлев коли-небудь «щось цінне в обмін на прихильне ставлення з боку уряду США або інформацію про адміністрацію Трампа».

Тим часом представник Трампа-молодшого у коментарі для ProPublica не спростував інформацію про платежі, заявивши, що Кремлев є "особистим другом Дона", але "не має з ним ділових стосунків".

У свою чергу прес-служба Кремлева заявила, що олігарх познайомився з Трампом-молодшим "кілька років тому» і вони «підтримують дружні стосунки", а також зазначила, що він "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів і знайомих".

Як повідомляли Новини.LIVE, днями дружина сина Трампа Беттіна Андерсон підтвердила, що російський олігарх Умар Кремльов влаштував для них дводенну весільну вечірку на Багамах як подарунок.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп пообіцяв виділити по 5 тисяч доларів кожному повнолітньому американцеві, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах до Конгресу.