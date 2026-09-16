Свадьба Трампа-младшего - Конгресс США начал расследование причастности Кремлева к финансированию

Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

В Палате представителей США начали расследование после того, как стало известно, что российский олигарх Умар Кремлев может быть причастен к финансированию свадьбы Дональда Трампа-младшего. Инициатором расследования стал ведущий демократ по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Что известно о старте расследования по финансированию свадьбы Трампа-младшего

"Демократы, отвечающие за надзор, расследуют многочисленные способы, которыми семья Трампа пыталась обогатиться за счет своей близости к президенту Дональду Трампу", — заявил Гарсия в письме главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

В отдельном письме к Трампа-младшему он написал, что публикации ProPublica о роли российского олигарха Умара Кремлева в финансировании мероприятия "могут быть самым серьезным обвинением против вас на сегодняшний день".

Отметим, что по данным ProPublica, президент Международной ассоциации Кремлев предоставил средства на сотни тысяч долларов для майской вечеринки на Багамах. В частности, олигарх оплатил аренду одного из двух частных островов, где проходило мероприятие, и фейерверк.

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На этом фоне в своем письме к Уайлз Гарсия написал, что хочет получить все "документы, записи и переписку между Белым домом и Трампом-младшим, касающиеся Кремлева", включая любые предупреждения о его связях с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Что касается Трампа-младшего, то у него Гарсия потребовал предоставить ряд документов, включая полный список гостей со свадьбы, даты его контактов с Кремлевым, а также любую переписку, которую он вел с Белым домом или сотрудниками разведки по поводу Кремлева.

Также он хочет получить записи обо "всех покупках, совершенных для вашей свадьбы иностранными гражданами и другими лицами от вашего имени", а также о подарках, полученных им от иностранных граждан или "лиц, имеющих тесные связи с противниками США".

Кроме того, Гарсия спросил Трампа-младшего, предоставлял ли ему когда-либо Кремлев "что-либо ценное в обмен на благоприятное отношение со стороны правительства США или информацию об администрации Трампа".

Тем временем представитель Трампа-младшего в комментарии ProPublica не опроверг информацию о платежах, заявив, что Кремлев является "личным другом Дона", но "не имеет с ним деловых отношений".

В свою очередь пресс-служба Кремлева заявила, что олигарх познакомился с Трампом-младшим "пару лет назад" и они "поддерживают дружеские отношения", а также сказали, что он "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых".

Как сообщали Новини.LIVE, на днях жена сына Трампа Беттина Андерсон подтвердила, что российский олигарх Умар Кремлев устроил для них двухдневную свадебную вечеринку на Багамах в качестве подарка.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп пообещал выделить по 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы победят на промежуточных довыборах в Конгрес.