Хто і коли очолить Офіс Президента України — Железняк зробив заяву

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уже сьогодні, 5 грудня, в Україні можуть оголосити ім’я нового керівника Офісу Президента. За його словами, відповідне рішення можуть оприлюднити протягом дня.

Про це Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Железняк не уточнив, кого саме розглядають на посаду й чи йдеться про повну зміну кадрів. Очікується, що про нового голову ОП повідомлять офіційно одразу після завершення внутрішніх процедур.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада звільнив Андрія Єрмака, який очолював Офіс Президента України. Андрій Єрмак своєю чергою оголосив, що мобілізується та прокоментував свою відставку й ставлення до Володимира Зеленського.

Додамо, що за інформацією деяких ЗМІ, у Володимира Зеленського є кілька кандидатів на посаду глави ОПУ. Серед них міністр є Денис Шмигаль, Михайло Федоров, Кирило Буданов та Павло Паліса.