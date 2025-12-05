Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Офіс Президента може сьогодні очолити нова людина — Железняк

Офіс Президента може сьогодні очолити нова людина — Железняк

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:24
Хто і коли очолить Офіс Президента України — Железняк зробив заяву
Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уже сьогодні, 5 грудня, в Україні можуть оголосити ім’я нового керівника Офісу Президента. За його словами, відповідне рішення можуть оприлюднити протягом дня.

Про це Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто може очолити Офіс Президента України замість Єрмака

Железняк не уточнив, кого саме розглядають на посаду й чи йдеться про повну зміну кадрів. Очікується, що про нового голову ОП повідомлять офіційно одразу після завершення внутрішніх процедур.

null
Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада звільнив Андрія Єрмака, який очолював Офіс Президента України. Андрій Єрмак своєю чергою оголосив, що мобілізується та прокоментував свою відставку й ставлення до Володимира Зеленського. 

Додамо, що за інформацією деяких ЗМІ, у Володимира Зеленського є кілька кандидатів на посаду глави ОПУ. Серед них міністр є Денис Шмигаль, Михайло Федоров, Кирило Буданов та Павло Паліса.

Володимир Зеленський Офіс президента Ярослав Железняк Україна політики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації