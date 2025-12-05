Кто и когда возглавит Офис Президента Украины — Железняк сделал заявление

Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже сегодня, 5 декабря, в Украине могут объявить имя нового руководителя Офиса Президента. По его словам, соответствующее решение могут обнародовать в течение дня.

Об этом Ярослав Железняк сообщил на своем канале в Telegram.

Железняк не уточнил, кого именно рассматривают на должность и идет ли речь о полной смене кадров. Ожидается, что о новом главе ОП сообщат официально сразу после завершения внутренних процедур.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября уволил Андрея Ермака, который возглавлял Офис Президента Украины. Андрей Ермак в свою очередь объявил, что мобилизуется и прокомментировал свою отставку и отношение к Владимиру Зеленскому.

Добавим, что по информации некоторых СМИ, у Владимира Зеленского есть несколько кандидатов на должность главы ОПУ. Среди них министр Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Кирилл Буданов и Павел Палиса.