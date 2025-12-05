Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Офис Президента может сегодня возглавить новый человек — Железняк

Офис Президента может сегодня возглавить новый человек — Железняк

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 09:24
Кто и когда возглавит Офис Президента Украины — Железняк сделал заявление
Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже сегодня, 5 декабря, в Украине могут объявить имя нового руководителя Офиса Президента. По его словам, соответствующее решение могут обнародовать в течение дня.

Об этом Ярослав Железняк сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кто может возглавить Офис Президента Украины вместо Ермака

Железняк не уточнил, кого именно рассматривают на должность и идет ли речь о полной смене кадров. Ожидается, что о новом главе ОП сообщат официально сразу после завершения внутренних процедур.

null
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября уволил Андрея Ермака, который возглавлял Офис Президента Украины. Андрей Ермак в свою очередь объявил, что мобилизуется и прокомментировал свою отставку и отношение к Владимиру Зеленскому.

Добавим, что по информации некоторых СМИ, у Владимира Зеленского есть несколько кандидатов на должность главы ОПУ. Среди них министр Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Кирилл Буданов и Павел Палиса.

Владимир Зеленский Офис президента Ярослав Железняк Украина политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации