Артилерист встановлює систему супутникового інтернету Starlink. Фото: REUTERS/Stringer

Українські військові продовжують фіксувати перебої у роботі терміналів Starlink та Starshield під час руху. За даними джерел у Міноборони, станом на ранок зв'язок і далі зникає при досягненні швидкості 161 км/год. Інформації про зняття компанією швидкісних обмежень наразі немає, моніторинг триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України.

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Starlink досі працює з обмеженнями

Фахівці Міністерства оборони України спільно з підрозділами Сил оборони здійснюють безперервний контроль за функціонуванням ліній Starlink та Starshield. Військові спеціалісти регулярно відстежують стабільність сигналу та детально фіксують усі отримані результати під час експлуатації обладнання.

Як зазначають джерела в Міністерстві оборони, проблема зі зникненням мережі залишається невирішеною. Станом на ранок фахівці продовжують реєструвати випадки повної втрати зв'язку.

Технічний збій стається в моменти, коли швидкість пересування об'єкта з терміналом сягає позначки у 161 км/год. Наразі оборонне відомство не фіксує жодних підтверджень того, що раніше встановлені ліміти були зняті.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські військові нещодавно опинилися у скрутному становищі через раптове штучне сповільнення швидкості супутникового зв'язку Starlink. Обмеження трафіку вдарило по бойовій роботі. Бійці не могли повноцінно запускати низку безпілотників і тримати оборону під час ворожих штурмів.

Втім, вчора, 22 жовтня, повідомлялося, що роботу мережі нібито вдалося стабілізувати, а всі ліміти вже скасували.

Тим часом у Вашингтоні ця тема викликала чималий резонанс. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи заклики відкрити розслідування проти Ілона Маска, зазначив, що штучні проблеми зі зв'язком слід оцінювати крізь призму загальної політики Білого дому щодо війни. Ба більше, посадовець різко пройшовся по європейських союзниках, дорікнувши їм за критику на адресу Штатів на тлі власної цілковитої залежності від американських технологій.