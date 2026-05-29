Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 13:10
Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Автомобіль, що згорів у Запоріжжі після обстрілу 29 травня. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака безпілотників на житлові квартали Запоріжжя принесла нові руйнування. В Олександрівському районі міста серйозно пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, спалахнула сильна пожежа, згоріли автомобілі. Три жінки отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

Масштаби руйнувань у місті наразі уточнюються, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Нічна атака на житловий масив

Багато хто з мешканців району прокинувся від того, що навколо вилетіли вікна, посипалося скло та почалася пожежа. Окрім розбитих балконів, у будинках виникли проблеми з комунікаціями, в одному під’їзді стався витік газу, тож постачання довелося терміново перекривати.

Заппорізьки комунальники готуються закривати понівечені вікна дошками 29 травня 2026 року
Комунальники закривають розбиті вікна дошками. Фото: Новини.LIVE

Біля будинків понівечено багато автомобілів, одна машина взагалі вигоріла повністю, відновленню не підлягає. Всього до медиків звернулися за різною допомогою 47 людей. 

Комунальні служби одразу взялися латати пошкодження, закриваючи розбиті вікна дошками, а на місці влучань оперативно розгорнули роботу рятувальники, комунальники та волонтери.

Читайте також:
Двір у Олександрівському районі Запоріжжя, який постраждал внаслідок атаки 29 травня 2026 року
Двір у Запоріжжі після обстрілу 29 травня. Фото: Новини.LIVE

Ситуація в Запорізький області критична

Взагалі ситуація в регіоні залишається критичною, бо ворог масово використовує авіацію, артилерію та сотні безпілотників різної модифікації, включаючи небезпечні FPV дрони, які б'ють по цивільній інфраструктурі кожного дня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські дрони у ніч проти 29 травня атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка, є постраждалі люди. 

Також ми писали, що 28 травня росіяни завдали удару по дитячому майданчику в Херсоні. У момент обстрілу там перебувала родина. Батько загинув на місці, а матір із двома маленькими доньками госпіталізували. Найменшій постраждалій лише три роки. 

Запоріжжя обстріли дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації