Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Автомобіль, що згорів у Запоріжжі після обстрілу 29 травня. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака безпілотників на житлові квартали Запоріжжя принесла нові руйнування. В Олександрівському районі міста серйозно пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, спалахнула сильна пожежа, згоріли автомобілі. Три жінки отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

Масштаби руйнувань у місті наразі уточнюються, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Нічна атака на житловий масив

Багато хто з мешканців району прокинувся від того, що навколо вилетіли вікна, посипалося скло та почалася пожежа. Окрім розбитих балконів, у будинках виникли проблеми з комунікаціями, в одному під’їзді стався витік газу, тож постачання довелося терміново перекривати.

Комунальники закривають розбиті вікна дошками. Фото: Новини.LIVE

Біля будинків понівечено багато автомобілів, одна машина взагалі вигоріла повністю, відновленню не підлягає. Всього до медиків звернулися за різною допомогою 47 людей.

Комунальні служби одразу взялися латати пошкодження, закриваючи розбиті вікна дошками, а на місці влучань оперативно розгорнули роботу рятувальники, комунальники та волонтери.

Читайте також:

Двір у Запоріжжі після обстрілу 29 травня. Фото: Новини.LIVE

Ситуація в Запорізький області критична

Взагалі ситуація в регіоні залишається критичною, бо ворог масово використовує авіацію, артилерію та сотні безпілотників різної модифікації, включаючи небезпечні FPV дрони, які б'ють по цивільній інфраструктурі кожного дня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські дрони у ніч проти 29 травня атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка, є постраждалі люди.

Також ми писали, що 28 травня росіяни завдали удару по дитячому майданчику в Херсоні. У момент обстрілу там перебувала родина. Батько загинув на місці, а матір із двома маленькими доньками госпіталізували. Найменшій постраждалій лише три роки.