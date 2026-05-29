Ночной удар по Запорожью: количество пострадавших возросло

Автомобиль, сгоревший в Запорожье после обстрела 29 мая. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака беспилотников на жилые кварталы Запорожья принесла новые разрушения. В Александровском районе города серьезно повреждены четыре многоэтажных дома, вспыхнул сильный пожар, сгорели автомобили. Три женщины получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Масштабы разрушений в городе пока уточняются, сообщает кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Ночная атака на жилой массив

Многие из жителей района проснулись от того, что вокруг вылились окна, посыпались стекла и начался пожар. Кроме разбитых балконов, в домах возникли проблемы с коммуникациями, в одном подъезде произошла утечка газа, поэтому поставки пришлось срочно перекрывать.

Коммунальщики закрывают разбитые окна досками. Фото: Новини.LIVE

Возле домов изуродовано много автомобилей, одна машина вообще выгорела полностью, восстановлению не подлежит. Всего к медикам обратились за различной помощью 47 человек.

Коммунальные службы сразу взялись латать повреждения, закрывая разбитые окна досками, а на месте попаданий оперативно развернули работу спасатели, коммунальщики и волонтеры.

Двор в Запорожье после обстрела 29 мая. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в Запорожский области критическая

Ситуация в регионе остается критической, потому что враг массово использует авиацию, артиллерию и сотни беспилотников различной модификации, включая опасные FPV дроны, которые бьют по гражданской инфраструктуре каждый день.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские дроны в ночь на 29 мая атаковали Запорожье. Под ударом оказалась многоэтажка, есть пострадавшие люди.

Также мы писали, что 28 мая россияне нанесли удар по детской площадке в Херсоне. В момент обстрела там находилась семья. Отец погиб на месте, а мать с двумя маленькими дочками госпитализировали. Самой маленькой пострадавшей всего три года.