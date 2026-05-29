Ночной удар по Запорожью: количество пострадавших возросло
Ночная атака беспилотников на жилые кварталы Запорожья принесла новые разрушения. В Александровском районе города серьезно повреждены четыре многоэтажных дома, вспыхнул сильный пожар, сгорели автомобили. Три женщины получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Масштабы разрушений в городе пока уточняются, сообщает кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.
Ночная атака на жилой массив
Многие из жителей района проснулись от того, что вокруг вылились окна, посыпались стекла и начался пожар. Кроме разбитых балконов, в домах возникли проблемы с коммуникациями, в одном подъезде произошла утечка газа, поэтому поставки пришлось срочно перекрывать.
Возле домов изуродовано много автомобилей, одна машина вообще выгорела полностью, восстановлению не подлежит. Всего к медикам обратились за различной помощью 47 человек.
Коммунальные службы сразу взялись латать повреждения, закрывая разбитые окна досками, а на месте попаданий оперативно развернули работу спасатели, коммунальщики и волонтеры.
Ситуация в Запорожский области критическая
Ситуация в регионе остается критической, потому что враг массово использует авиацию, артиллерию и сотни беспилотников различной модификации, включая опасные FPV дроны, которые бьют по гражданской инфраструктуре каждый день.
