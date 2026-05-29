Російський дрон повністю знищив школу в селі Машево

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Олександр Селіверстов

Російський дрон типу "Герань" у ніч проти 29 травня вщент спалив будівлю навчального закладу на Семенівщині у Чернігівській області. Інформація про поранених чи загиблих серед місцевих мешканців наразі не надходила, фахівці продовжують з'ясовувати остаточні масштаби та наслідки цієї повітряної атаки.

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували школу на Чернігівщині у селі Машево

Начальник Новогород-Сіверської громади Олександр Селіверстов заявив, що під час нічного обстрілу під ударом російських безпілотних літальних апаратів опинилося село Машево, яке входить до складу Семенівської громади. Ворожий дрон типу "Герань" поцілив по населеному пункту, внаслідок чого спалахнула потужна пожежа. Вогонь повністю ліквідував споруду місцевої школи, а також усе майно, що перебувало на її території.

Пожежа в школі внаслідок удару дрона. Фото: Чернігівська ОВА

За наявною інформацією, повідомлень про постраждалих або загиблих серед цивільного населення внаслідок вибуху та займання не зафіксовано. На місці події продовжують працювати відповідальні служби для уточнення обсягів руйнувань та встановлення остаточних наслідків ворожого нальоту.

Новини.LIVE повідомляли, що 27 травня Росія завдала удару по Чернігівській області дронами. Внаслідок атаки були пошкодження серед цивільних житлових будівель, а також на критичному об'єкті.

А 19 травня РФ випустила балістичну ракету по Прилуках на Чернігівщині. Через атаку загинуло двоє людей, 17 отримали поранення різних ступенів важкості. Також з'ясувалося, що було пошкоджено газову інфраструктуру.