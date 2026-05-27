Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджені будинки та критичні об'єкти

Головна Новини дня Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджені будинки та критичний об'єкт

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджені будинки та критичний об'єкт

Дата публікації: 27 травня 2026 10:20
Насілдки обстрілу Чернігова. Фото: t.me/chernigivskaODA

Російські війська у ніч проти 27 травня масовано вдарили дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Внаслідок обстрілів є влучання на різних локаціях. Також пошкодження зазнало кладовише. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та Чернігівську міську раду

Удар по Чернігівщині 27 травня

Чаус розповів, що цієї ночі в Чернігові та області було чутно багато вибухів, частина з них — робота ППО. Однак все ж є влучання на різних локаціях. 

"Ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також — деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка", — йдеться у повідомленні. 

Удар по Чернігову 27 травня
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція
Росіяни вдарили по кладовищі на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Крім того, вчора вдень ворог атакував "геранями" Сновськ. Один із ударів прийшовся по кладовищудвоє людей постраждали. Під ударом — транспортна інфраструктура.

Загалом, протягом минулої доби росіяни 28 разів вдарили по Чернігівщині

Як писали Новини.LIVE, 26 травня Росія атакувала Запоріжжя. Під ворожим вогнем опинився Олександрівський район міста, постраждало 12 людей. 

Водночас у Повітряних силах висловились про російський "Орєшнік". Юрій Ігнат сказав, що він є інструментом залякування, щоб психологічно тиснути на українців і європейських партнерів. 

Чернігівська область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
