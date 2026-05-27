Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджені будинки та критичні об'єкти

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджені будинки та критичний об'єкт
Російські війська у ніч проти 27 травня масовано вдарили дронами по Чернігову і сусідніх громадах. Внаслідок обстрілів є влучання на різних локаціях. Також пошкодження зазнало кладовише.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та Чернігівську міську раду.
Удар по Чернігівщині 27 травня
Чаус розповів, що цієї ночі в Чернігові та області було чутно багато вибухів, частина з них — робота ППО. Однак все ж є влучання на різних локаціях.
"Ціллю стали дачні будинки в Новобілоуській і Куликівській громадах. А також — деревообробне підприємство, логістична компанія і критична інфраструктура в Чернігові. Пошкоджене складське приміщення, спецтехніка, легковики і вантажівка", — йдеться у повідомленні.
Крім того, вчора вдень ворог атакував "геранями" Сновськ. Один із ударів прийшовся по кладовищу — двоє людей постраждали. Під ударом — транспортна інфраструктура.
Загалом, протягом минулої доби росіяни 28 разів вдарили по Чернігівщині.
