Ночная атака на Черниговщину: повреждены дома и критические объекты

Ночная атака на Черниговщину: повреждены дома и критический объект

Ночная атака на Черниговщину: повреждены дома и критический объект

Дата публикации 27 мая 2026 10:20
Насилдки обстрела Чернигова. Фото: t.me/chernigivskaODA

Русские войска в ночь на 27 мая массированно ударили дронами по Чернигову и соседним общинам. В результате обстрелов есть попадания на разных локациях. Также повреждения получило кладбище.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и Черниговский городской совет.

Удар по Черниговщине 27 мая

Чаус рассказал, что этой ночью в Чернигове и области было слышно много взрывов, часть из них - работа ПВО. Однако все же есть попадания на разных локациях.

"Целью стали дачные дома в Новобелоусской и Куликовской громадах. А также — деревообрабатывающее предприятие, логистическая компания и критическая инфраструктура в Чернигове. Повреждено складское помещение, спецтехника, легковушки и грузовик", — говорится в сообщении.

Удар по Чернігову 27 травня
Поврежденный дом в результате обстрелов. Фото: Нацполиция
Россияне ударили по кладбищу на Черниговщине. Фото: Нацполиция

Кроме того, вчера днем враг атаковал "геранями" Сновск. Один из ударов пришелся по кладбищу — два человека пострадали. Под ударом — транспортная инфраструктура.

В общем, за прошедшие сутки россияне 28 раз ударили по Черниговщине.

Как писали Новини.LIVE, 26 мая Россия атаковала Запорожье. Под вражеским огнем оказался Александровский район города, пострадали 12 человек.

В то же время в Воздушных силах высказались о российском "Орешнике". Юрий Игнат сказал, что он является инструментом запугивания, чтобы психологически давить на украинцев и европейских партнеров.

Черниговская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
