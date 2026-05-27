Главная Новости дня В Чернигове из-за массированной атаки РФ повреждено предприятие

Дата публикации 27 мая 2026 03:23
Спасатели разбирают обломки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 27 мая массированно атаковали Чернигов дронами. В результате вражеских ударов в городе повреждено предприятие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Черниговского городского совета.

Первые последствия атаки РФ на Чернигов 27 мая

Примерно в 02:16 начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в своем Telegram рассказал, что россияне массированно атакуют город. Почти через час он уточнил, что в городе было слышно более десятка взрывов.

"В городе прозвучало около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении в 03:02.

Обстріл Чернігова 27 травня - пошкоджено будинок
Пост Брижинского о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, 19 апреля россияне тоже атаковали Чернигов. В результате дроновой атаки были повреждены 7 домов и другие здания.

Также мы писали, что 2 апреля россияне атаковали Чернигов баллистической ракетой. Под ударом оказалось одно из предприятий.

Чернигов обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
