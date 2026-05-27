У Чернігові через масовану атаку РФ пошкоджено підприємство

Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 27 травня масовано атакували Чернігів дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Чернігівської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Чернігів 27 травня

Приблизно о 02:16 начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у своєму Telegram розповів, що росіяни масовано атакують місто. Майже через годину він уточнив, що у місті було чути понад десяток вибухів.

"У місті пролунало біля 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", — йдеться у повідомленні о 03:02.

Пост Брижинського про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, 19 квітня росіяни теж атакували Чернігів. Внаслідок дронової атаки було пошкоджено 7 будинків та інші будівлі.

