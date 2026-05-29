Главная Новости дня Российский дрон полностью уничтожил школу в селе Машево

Дата публикации 29 мая 2026 09:39
Пожар в результате атаки. Фото: Александр Селиверстов

Российский дрон типа "Герань" в ночь на 29 мая полностью сжег здание учебного заведения на Семеновщине в Черниговской области. Информация о раненых или погибших среди местных жителей пока не поступала, специалисты продолжают выяснять окончательные масштабы и последствия этой воздушной атаки.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали школу на Черниговщине в селе Машево

Начальник Новогород-Северской общины Александр Селиверстов заявил, что во время ночного обстрела под ударом российских беспилотных летательных аппаратов оказалось село Машево, которое входит в состав Семеновской общины. Вражеский дрон типа "Герань" попал по населенному пункту, в результате чего вспыхнул мощный пожар. Огонь полностью ликвидировал здание местной школы, а также все имущество, находившееся на ее территории.

Пожар в школе в результате удара дрона. Фото: Черниговская ОГА

По имеющейся информации, сообщений о пострадавших или погибших среди гражданского населения в результате взрыва и возгорания не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать ответственные службы для уточнения объемов разрушений и установления окончательных последствий вражеского налета.

Новини.LIVE сообщали, что 27 мая Россия нанесла удар по Черниговской области дронами. В результате атаки были повреждения среди гражданских жилых зданий, а также на критическом объекте.

А 19 мая РФ выпустила баллистическую ракету по Прилукам на Черниговщине. Из-за атаки погибли два человека, 17 получили ранения различной степени тяжести. Также выяснилось, что была повреждена газовая инфраструктура.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
