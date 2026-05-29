Горить будинок, постраждали жінки: наслідки удару по Запоріжжю

Уночі в п'ятницю, 29 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня

У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень вікна і балкони.

Зазнали осколкових поранень обличчя, ніг та грудної клітини 80-річна та 47-річна жінки. Постраждалим надають медичну допомогу.

