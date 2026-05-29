Головна Новини дня Горить будинок, постраждали жінки: наслідки удару по Запоріжжю

Дата публікації: 29 травня 2026 06:09
Уночі в п'ятницю, 29 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждали люди. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня 

У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень вікна і балкони. 

Зазнали осколкових поранень обличчя, ніг та грудної клітини 80-річна та 47-річна жінки. Постраждалим надають медичну допомогу.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
