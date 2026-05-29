Горит дом, пострадали женщины: последствия удара по Запорожью

Пожар в Запорожье после обстрела ночью 29 мая 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Уночі в п'ятницю, 29 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня

У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень вікна і балкони.

Автівка після російського удару по Запоріжжю вночі 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Зазнали осколкових поранень обличчя, ніг та грудної клітини 80-річна та 47-річна жінки. Постраждалим надають медичну допомогу.

Вікно, яке вибило внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч проти 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

ОНОВЛЕНО О 06:48: Атака пошкодила чотири багатоквартирних будинки в Олександрівському районі Запоріжжя. Вибило вікна та розтрощило балкони. Крім того, зазнали пошкоджень нежитлові приміщення й будівлі. Один із під'їздів тимчасово залишився без газопостачання.

Наслідки удару по Запоріжжю вночі 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 28 травня росіяни завдали удару по дитячому майданчику в Херсоні. У момент обстрілу там перебувала родина. Батько загинув на місці, а матір із двома маленькими доньками госпіталізували. Найменшій постраждалій лише три роки.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавську міську раду писав, що в ніч проти 28 травня РФ атакувала дронами Полтаву. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарські споруди. Люди не постраждали.