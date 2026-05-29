Горит дом, пострадали женщины: последствия удара по Запорожью
Уночі в п'ятницю, 29 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждали люди.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня
У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень вікна і балкони.
Зазнали осколкових поранень обличчя, ніг та грудної клітини 80-річна та 47-річна жінки. Постраждалим надають медичну допомогу.
ОНОВЛЕНО О 06:48: Атака пошкодила чотири багатоквартирних будинки в Олександрівському районі Запоріжжя. Вибило вікна та розтрощило балкони. Крім того, зазнали пошкоджень нежитлові приміщення й будівлі. Один із під'їздів тимчасово залишився без газопостачання.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 28 травня росіяни завдали удару по дитячому майданчику в Херсоні. У момент обстрілу там перебувала родина. Батько загинув на місці, а матір із двома маленькими доньками госпіталізували. Найменшій постраждалій лише три роки.
Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавську міську раду писав, що в ніч проти 28 травня РФ атакувала дронами Полтаву. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарські споруди. Люди не постраждали.