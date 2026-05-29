Главная Новости дня Горит дом, пострадали женщины: последствия удара по Запорожью

Дата публикации 29 мая 2026 06:09
Пожар в Запорожье после обстрела ночью 29 мая 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Уночі в п'ятницю, 29 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Постраждали люди. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE

Обстріл Запоріжжя вночі 29 травня 2026 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня 

У будинку внаслідок атаки спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень вікна і балкони. 

Автомобіль у Запоріжжі після обстрілу вночі 29 травня 2026 року
Автівка після російського удару по Запоріжжю вночі 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Зазнали осколкових поранень обличчя, ніг та грудної клітини 80-річна та 47-річна жінки. Постраждалим надають медичну допомогу. 

Вікно в Запоріжжі після обстрілу вночі 29 травня 2026 року
Вікно, яке вибило внаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч проти 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

ОНОВЛЕНО О 06:48: Атака пошкодила чотири багатоквартирних будинки в Олександрівському районі Запоріжжя. Вибило вікна та розтрощило балкони. Крім того, зазнали пошкоджень нежитлові приміщення й будівлі. Один із під'їздів тимчасово залишився без газопостачання. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 29 травня 2026 року
Наслідки удару по Запоріжжю вночі 29 травня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 28 травня росіяни завдали удару по дитячому майданчику в Херсоні. У момент обстрілу там перебувала родина. Батько загинув на місці, а матір із двома маленькими доньками госпіталізували. Найменшій постраждалій лише три роки. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавську міську раду писав, що в ніч проти 28 травня РФ атакувала дронами Полтаву. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарські споруди. Люди не постраждали.

