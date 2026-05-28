В Полтаве из-за атаки РФ повреждены дома из-за атаки РФ

Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

Россияне в ночь на 28 мая атаковали дронами Полтаву. В результате падения обломков в городе повреждены дома и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Полтавского горсовета.

Последствия атаки РФ на Полтаву в ночь на 28 мая

В Telegram начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич отметил, что повреждения произошли в результате падения обломков беспилотника РФ.

"Зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА в Полтавской общине. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", — написал Дякивнич.

Он добавил, что информации о пострадавших не было.

Читайте также:

Пост о последствиях атаки на Полтаву. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 23 мая россияне тоже нанесли удары по Полтаве. В результате обстрела возник пожар и выбило окна в административных зданиях.

Также мы писали, что в ночь на 27 марта оккупанты поразили одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. В результате атаки без газа остались 5 тысяч абонентов.