В Полтаве из-за атаки РФ повреждены дома из-за атаки РФ
Россияне в ночь на 28 мая атаковали дронами Полтаву. В результате падения обломков в городе повреждены дома и не только.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Полтавского горсовета.
Последствия атаки РФ на Полтаву в ночь на 28 мая
В Telegram начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич отметил, что повреждения произошли в результате падения обломков беспилотника РФ.
"Зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА в Полтавской общине. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", — написал Дякивнич.
Он добавил, что информации о пострадавших не было.
Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 23 мая россияне тоже нанесли удары по Полтаве. В результате обстрела возник пожар и выбило окна в административных зданиях.
Также мы писали, что в ночь на 27 марта оккупанты поразили одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. В результате атаки без газа остались 5 тысяч абонентов.