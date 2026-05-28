У Полтаві через атаку РФ пошкоджені будинки

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Росіяни в ніч проти 28 травня атакували дронами Полтаву. Внаслідок падіння уламків у місті пошкоджені будинки і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської міськради.

Наслідки атаки РФ на Полтаву в ніч проти 28 травня

У Telegram начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що пошкодження сталися внаслідок падіння уламків безпілотника РФ.

"Зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА у Полтавській громаді. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", — написав Дяківнич.

Він додав, що інформації про постраждалих не було.

Пост про наслідки атаки на Полтаву. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 23 травня росіяни теж завдали ударів по Полтаві. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та вибило вікна в адміністративних будівлях.

Також ми писали, що в ніч проти 27 березня окупанти уразили одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Внаслідок атаки без газу залишилися 5 тисяч абонентів.