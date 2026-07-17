Не змінить стратегію України у війні: Рютте про зміну міністра оборони

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Карина Приходько Редактор

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що зміна міністра оборони не змінить стратегію України у війні. Він відзначив, що мав хороші робочі відносини з Михайлом Федоровим.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Марк Рютте заявив у коментарі dpa.

Реакція Рютте на зміну міністра оборони України

Рютте заявив, що не очікує суттєвих змін у стратегії Києва у боротьбі з Росією через призначення нового міністра оборони. За його словами, українські військові зараз діють на фронті значно краще, ніж на початку року.

Генсек зазначив, що російські війська просуваються дуже повільно, тоді як Україна змогла перейти до контратак на окремих напрямках. Втрати РФ він оцінив у 25-35 тисяч військових щомісяця.

"Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете бути одним із цих приблизно 30 000 цього чи наступного місяця", — сказав Марк Рютте.

Крім того, він відзначив, що Україна завдає ударів углиб території Росії, зокрема по її енергетичній інфраструктурі та промисловій базі.

Генсек НАТО також заявив, що мав хороші робочі відносини з Михайлом Федоровим, і висловив упевненість, що його наступник продовжить цей курс.

Хто може очолити Міноборони України

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади очільника Міноборони. З приводу цього виникло багато суперечностей, а українців у різних містах виходили на мітинг проти відставки міністра.

За попередніними даними, основним кандидатом на посаду є Ігор Клименко, який до цього очолював Міністерство внутрішніх справ. Однак через протест українців президент заявив, що рішення про нового міністра ще не ухвалене, а Федоров залишиться в його команді.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Федорова. Зокрема, йдеться про дипломатичну службу або роботу в Офісі Президента.

Також у мережі ширилися чутки, що відставка Михайла Федорова може бути через конфлікт з Олександром Сирським. Незадовго Володимир Зеленський підтвердив, що вони мають різні погляди і їм не вдалося знайти спільного рішення.

Сам Михайло Федоров заявив, що для перемоги потрібна зміна головкома і глави Генштабу. На його думку, сучасна війна потребує іншої моделі управління, активнішого використання технологій та змін у підходах до командування.

Також міністр наголосив, що не бачить можливості продовжувати роботу разом із Сирським. За його словами, він не прагне залишатися на посаді заради самої посади, а хоче працювати заради перемоги України у війні.