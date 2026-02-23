Відео
Не Україна має дякувати, а навпаки — в Нідерландах зробили заяву

Не Україна має дякувати, а навпаки — в Нідерландах зробили заяву

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 08:14
Брекельманс відзначив мужність ЗСУ та стійкість українців
Рубен Брекельманс. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що російська агресія становить спільну загрозу, а її імперські амбіції, за його словами, не обмежуються війною проти України й спрямовані далі — на Європу. Також він вислвовися про мужність українців під час війни.

Про це він сказав кореспонденту Укрінформу в Гаазі, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Рубен Брекельманс висловився про Україну

Брекельманс підкреслив, що Москва, на його оцінку, прагне не тільки відновити власну "сферу впливу", а й послабити інші європейські країни, розділити їх і діяти через гібридні інструменти. Він додав, що з проявами таких методів, за його словами, доводиться стикатися щодня.

"За останні роки я багато разів був в Україні, спілкувався з багатьма українцями і бачив, наскільки вони страждають. Тому Україна не повинна дякувати нам, а ми маємо дякувати Україні за те, що ви платите найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи", — розповів Брекельманс.

Окремо Брекельманс сказав, що під час кожного візиту був глибоко вражений українськими військовими та суспільством, яке, за його словами, проходить через складні випробування.

"Я також був надзвичайно вражений відвагою українського народу, який переживає багато страждань, особливо під час цієї суворої зими. Кожен мій візит давав мені нову енергію, щоб посилити підтримку України і пришвидшити допомогу там, де ми можемо", — акцентував міністр оборони Нідерландів.

За його словами, торік як союз було надано 5 млрд додаткової допомоги, і він назвав це приводом для гордості. Брекельманс також наголосив, що новий уряд Нідерландів продовжить "стійку підтримку", а відповідні рішення закріплені в бюджеті на кілька років наперед

Додамо, що нещодавно Нідерланди, Франція та Швеція нещодавно оголосили про новий пакет допомоги для України.

Наприкінці січня в Нідерландах зробили гучну заяву про подальшу допомогу Україні.

фінансова допомога Нідерланди військова допомога Україна війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
