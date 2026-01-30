Новий уряд Нідерландів підтвердив підтримку України

Новий уряд Нідерландів. Фото ілюстративне: AP

Новосформований уряд Нідерландів пообіцяв продовжувати фінансову та військову підтримку Україну. Також він збирається відмовився від перемовин з Путіним.

Про це йдеться у коаліційній угоді.

Позиція нового уряду Нідерландів

Нова правляча коаліція Нідерландів після тримісячних перемовин оприлюднила програму уряду. Його очолить 38-річний Роб Єттен, лідер центристської партії D66. Вона несподівано перемогла ультраправу Партію свободи на виборах у жовтні. У коаліційній угоді йдеться, що боротьба в Україні — це безпека всієї Європи.

"І поки агресія триває, ми продовжуватимемо підтримувати український народ. Тому ми продовжуємо нашу багаторічну фінансову та військову підтримку та і надалі виступатимемо за використання заморожених російських активів", — йдеться в угоді.

Єттен, презентуючи угоду, підтвердив, що не буде спілкуватися з Кремлем, тому що наразі немає жодних ознак, що РФ хоче завершити війну. Єттен стане самим молодим прем’єром в історії Нідерландів та першим відкритим геєм на цій посаді.

Раніше ми також інформували, що український лідер Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили російські обстріли.