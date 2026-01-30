Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Новий уряд Нідерландів зробив заяву про підтримку України

Новий уряд Нідерландів зробив заяву про підтримку України

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 20:44
Новий уряд Нідерландів підтвердив підтримку України
Новий уряд Нідерландів. Фото ілюстративне: AP

Новосформований уряд Нідерландів пообіцяв продовжувати фінансову та військову підтримку Україну. Також він збирається відмовився від перемовин з Путіним. 

Про це йдеться у коаліційній угоді.

Реклама
Читайте також:

Позиція нового уряду Нідерландів

Нова правляча коаліція Нідерландів після тримісячних перемовин оприлюднила програму уряду. Його очолить 38-річний Роб Єттен, лідер центристської партії D66. Вона несподівано перемогла ультраправу Партію свободи на виборах у жовтні. У коаліційній угоді йдеться, що боротьба в Україні — це безпека всієї Європи. 

"І поки агресія триває, ми продовжуватимемо підтримувати український народ. Тому ми продовжуємо нашу багаторічну фінансову та військову підтримку та і надалі виступатимемо за використання заморожених російських активів", — йдеться в угоді.

Єттен, презентуючи угоду, підтвердив, що не буде спілкуватися з Кремлем, тому що наразі немає жодних ознак, що РФ хоче завершити війну. Єттен стане самим молодим прем’єром в історії Нідерландів та першим відкритим геєм на цій посаді.

Нагадаємо, що про те, як змінилась мінімальна зарплата в Нідерландах у 2026 році, зазначається на офіційному урядовому сайті країни. Нідерланди вважаються однією з найкращих країн Європи для роботи іноземців. 

Раніше ми також інформували, що український лідер Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили російські обстріли.

Нідерланди Кремль уряд Росія підтримка
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації