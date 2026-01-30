Новое правительство Нидерландов подтвердило поддержку Украины

Новое правительство Нидерландов. Фото иллюстративное: AP

Новосформированное правительство Нидерландов пообещало продолжать финансовую и военную поддержку Украины. Также оно собирается отказался от переговоров с Путиным.

Об этом говорится в коалиционном соглашении.

Позиция нового правительства Нидерландов

Новая правящая коалиция Нидерландов после трехмесячных переговоров обнародовала программу правительства. Его возглавит 38-летний Роб Йеттен, лидер центристской партии D66. Она неожиданно победила ультраправую Партию свободы на выборах в октябре. В коалиционном соглашении говорится, что борьба в Украине — это безопасность всей Европы.

"И пока агрессия продолжается, мы будем продолжать поддерживать украинский народ. Поэтому мы продолжаем нашу многолетнюю финансовую и военную поддержку и в дальнейшем будем выступать за использование замороженных российских активов", — говорится в соглашении.

Йеттен, представляя соглашение, подтвердил, что не будет общаться с Кремлем, потому что пока нет никаких признаков, что РФ хочет завершить войну. Йеттен станет самым молодым премьером в истории Нидерландов и первым открытым геем на этом посту.

