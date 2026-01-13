Зеленский рассказал премьеру Нидерландов о российских обстрелах

Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 13 января, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. В частности, стороны обсудили российские обстрелы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Схоофом

Зеленский рассказал Схоофу об интенсивных российских обстрелах. По его словам, враг сосредотачивается именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии.

"Их мишень — энергетика. Очень важно, чтобы сейчас была достаточная поддержка Украины. И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы — это сейчас первый приоритет", — подчеркнул глава государства.

Стороны обсудили также ход общения с Соединенными Штатами Америки и возможные встречи.

Зеленский поблагодарил за поддержку и готовность помогать.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину. Зеленский отреагировал и показал фото последствий.

Ранее глава государства анонсировал новую специальную государственную программу для поддержки работников энергетической сферы.