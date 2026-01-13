Зеленський розповів премʼєру Нідерландів про російські обстріли

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 13 січня, провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зокрема, сторони обговорили російські обстріли.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського зі Схоофом

Зеленський розповів Схоофу про інтенсивні російські обстріли. За його словами, ворог зосереджується саме на знищенні життя, а не на дипломатії.

"Їхня мішень — енергетика. Дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи — це зараз перший пріоритет", — наголосив глава держави.

Сторони обговорили також перебіг спілкування зі Сполученими Штатами Америки та можливі зустрічі.

Зеленський подякував за підтримку та готовність допомагати.

Допис Зеленського.

Нагадаємо, у ніч проти 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну. Зеленський відреагував та показав фото наслідків.

Раніше глава держави анонсував нову спеціальну державну програму для підтримки працівників енергетичної сфери.