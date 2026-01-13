Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів російські атаки

Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів російські атаки

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:36
Зеленський розповів премʼєру Нідерландів про російські обстріли
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 13 січня, провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зокрема, сторони обговорили російські обстріли.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського зі Схоофом

Зеленський розповів Схоофу про інтенсивні російські обстріли. За його словами, ворог зосереджується саме на знищенні життя, а не на дипломатії.

"Їхня мішень — енергетика. Дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи — це зараз перший пріоритет", — наголосив глава держави.

Сторони обговорили також перебіг спілкування зі Сполученими Штатами Америки та можливі зустрічі. 

Зеленський подякував за підтримку та готовність допомагати.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну. Зеленський відреагував та показав фото наслідків.

Раніше глава держави анонсував нову спеціальну державну програму для підтримки працівників енергетичної сфери.

Володимир Зеленський США війна Нідерланди Україна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації