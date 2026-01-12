Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував спеціальну програму підтримки енергетиків

Зеленський анонсував спеціальну програму підтримки енергетиків

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 21:52
Енергетикам збільшать зарплату - заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У понеділок, 12 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової спеціальної державної програми. Вона буде створена для підтримки працівників енергетичної сфери.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Програма для енергетиків

За словами Президента, уряд працює над механізмами підвищення оплати праці енергетиків упродовж зимового періоду. Зокрема, планується запропонувати рішення щодо збільшення заробітної плати фахівцям за кожен місяць зими.

"Ми домовилися із премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах 24 на 7", — сказав Зеленський.

Він пообіцяв відчутно збільшити заробітню плату працю таких фахівців.

Також ініціативу прокоментувала і премʼєрка Юлія Свириденко.

"Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Обовʼязок Уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю", — написала вона.

Свириденко також заявила про плани запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

Нагадаємо, що у ДТЕК заявили, що в Україні наразі склалася найскладніша ситуація з електропостачанням за всю поточну зиму через постійні атаки РФ та негоду.

А до цього у Міненерго розкрили ситуацію з електропостачанням у Києві.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
