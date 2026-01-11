Відео
В енергетиці найскладніша ситуація за всю зиму, — ДТЕК

В енергетиці найскладніша ситуація за всю зиму, — ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 11:18
Ситуація в енергетиці 11 січня — у ДТЕК повідомили про наслідки ударів РФ і морозів
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Фото: ДТЕК

В Україні склалася найскладніша ситуація з електропостачанням за всю поточну зиму. Найбільші проблеми зі світлом фіксують у декількох регіонах через наслідки російських атак та несприятливі погодні умови.

Про це повідомили у ДТЕК в неділю, 11 січня.

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці

Як повідомили у компанії, наразі у Дніпрі та Дніпропетровській області ускладнено передачу електроенергії після ударів по об'єктах високовольтної інфраструктури.

Тим часом у Києві ворог завдав ударів по об'єктах генерації саме в період сильних морозів, коли навантаження на енергосистему є максимальним.

У Київській області до наслідків ворожих атак додалися значні пошкодження електромереж через негоду. Наразі в регіоні цілодобово працюють 187 аварійних бригад, які займаються відновленням електропостачання.

ситуація в енергетиці 11 січня
Заява ДТЕК. Фото: скриншот з X

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі в Житомирській області. Внаслідок обстрілу знеструмлено частину регіону.

Раніше у Міненерго розповіли про ситуацію з електропостачанням у столиці.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
