Ситуация в энергетике 11 января — в ДТЭК сообщили о последствиях ударов РФ и морозов

Пожар на объекте критической инфраструктуры. Фото: ДТЭК

В Украине сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением за всю текущую зиму. Наибольшие проблемы со светом фиксируют в нескольких регионах из-за последствий российских атак и неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в ДТЭК в воскресенье, 11 января.

Какая ситуация в энергетике

Как сообщили в компании, сейчас в Днепре и Днепропетровской области затруднена передача электроэнергии после ударов по объектам высоковольтной инфраструктуры.

Между тем в Киеве враг нанес удары по объектам генерации именно в период сильных морозов, когда нагрузка на энергосистему является максимальной.

В Киевской области к последствиям вражеских атак добавились значительные повреждения электросетей из-за непогоды. Сейчас в регионе круглосуточно работают 187 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Заявление ДТЭК. Фото: скриншот с X

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Житомирской области. В результате обстрела обесточена часть региона.

Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением в столице.