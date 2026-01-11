Ситуация в энергетике 11 января — в ДТЭК сообщили о последствиях ударов РФ и морозов

В энергетике самая сложная ситуация за всю зиму, — ДТЭК
В Украине сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением за всю текущую зиму. Наибольшие проблемы со светом фиксируют в нескольких регионах из-за последствий российских атак и неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщили в ДТЭК в воскресенье, 11 января.
Какая ситуация в энергетике
Как сообщили в компании, сейчас в Днепре и Днепропетровской области затруднена передача электроэнергии после ударов по объектам высоковольтной инфраструктуры.
Между тем в Киеве враг нанес удары по объектам генерации именно в период сильных морозов, когда нагрузка на энергосистему является максимальной.
В Киевской области к последствиям вражеских атак добавились значительные повреждения электросетей из-за непогоды. Сейчас в регионе круглосуточно работают 187 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением электроснабжения.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Житомирской области. В результате обстрела обесточена часть региона.
Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением в столице.
Читайте Новини.LIVE!