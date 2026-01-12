Энергетикам увеличат зарплату - заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В понедельник, 12 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой специальной государственной программы. Она будет создана для поддержки работников энергетической сферы.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

Программа для энергетиков

По словам Президента, правительство работает над механизмами повышения оплаты труда энергетиков в течение зимнего периода. В частности, планируется предложить решение об увеличении заработной платы специалистам за каждый месяц зимы.

"Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу для поддержки именно таких людей, кто непосредственно работает в ремонтных бригадах 24 на 7", — сказал Зеленский.

Он пообещал ощутимо увеличить заработную плату труд таких специалистов.

Также инициативу прокомментировала и премьер Юлия Свириденко.

"Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству. Долг Правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, выполняющих этот титанический труд", — написала она.

Свириденко также заявила о планах ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, непосредственно в мороз выезжающих на место прилетов, возобновляющих поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.

Напомним, что в ДТЭК заявили, что в Украине сейчас сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением за всю текущую зиму из-за постоянных атак РФ и непогоды.

А до этого в Минэнерго раскрыли ситуацию с электроснабжением в Киеве.