Україна
Нидерланды пообещали многолетнюю поддержку Украины в бюджете

Дата публикации 23 февраля 2026 08:14
Нидерланды о поддержке Украины — решения закреплены в бюджете
Рубен Брекельманс. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Гааге подчеркнул, что Россия пытается не только восстановить сферу влияния, но и ослабить Европу гибридными методами, поэтому поддержка Украины должна оставаться постоянной.

Об этом он сказал корреспонденту Укринформа в Гааге, цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Рубен Брекельманс высказался об Украине

Брекельманс подчеркнул, что Москва, по его оценке, стремится не только восстановить собственную "сферу влияния", но и ослабить другие европейские страны, разделить их и действовать через гибридные инструменты. Он добавил, что с проявлениями таких методов, по его словам, приходится сталкиваться ежедневно.

"За последние годы я много раз был в Украине, общался со многими украинцами и видел, насколько они страдают. Поэтому Украина не должна благодарить нас, а мы должны благодарить Украину за то, что вы платите самую высокую цену, защищая свою страну, а заодно и свободу остальной Европы", — рассказал Брекельманс.

Отдельно Брекельманс сказал, что во время каждого визита был глубоко поражен украинскими военными и обществом, которое, по его словам, проходит через сложные испытания.

"Я также был чрезвычайно поражен отвагой украинского народа, который переживает много страданий, особенно во время этой суровой зимы. Каждый мой визит давал мне новую энергию, чтобы усилить поддержку Украины и ускорить помощь там, где мы можем", — акцентировал министр обороны Нидерландов.

По его словам, в прошлом году как союз было предоставлено 5 млрд дополнительной помощи, и он назвал это поводом для гордости. Брекельманс также отметил, что новое правительство Нидерландов продолжит "устойчивую поддержку", а соответствующие решения закреплены в бюджете на несколько лет вперед

Добавим, что недавно Нидерланды, Франция и Швеция недавно объявили о новом пакете помощи для Украины.

В конце января в Нидерландах сделали громкое заявление о дальнейшей помощи Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
