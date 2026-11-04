Ветерани під час реабілітації. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні планують змінити систему супроводу ветеранів, щоб вони отримували не лише консультації, а й допомогу у вирішенні конкретних питань. Для фахівців хочуть запровадити єдині державні стандарти роботи, а її результати оцінюватимуть за кількістю вирішених справ, а не звернень. Також зміниться порядок взаємодії з ветеранами.

Про це ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Яні Лепкій розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

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Зміни допомоги ветеранам

За словами Віталія Кіма, нині держава передає кошти органам місцевого самоврядування, які наймають фахівців із супроводу ветеранів. Вони можуть працювати в комунальних підприємствах або лікарнях і переважно надають інформаційні послуги. Міністерство хоче змінити цей підхід, щоб держава могла безпосередньо контролювати якість роботи фахівців та забезпечити однаковий рівень допомоги незалежно від місця проживання ветерана.

"Наша ідея в тому, що фахівець із супроводу ветеранів має бути: держава платить — держава має бути роботодавцем, щоб контролювати якість надання послуг", — сказав Віталій Кім.

Міністр пояснив, що багато фахівців самі є ветеранами й допомагають побратимам насамперед через особисту мотивацію. Водночас якість роботи не повинна залежати від конкретної людини.

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"Ця система залежить від особистості кожного фахівця, умовно скажу, навіть від настрою. Є різні випадки. Ми маємо як держава забезпечити єдиний стандарт, мінімальний, називаємо його так, щоб все працювало однаково", — пояснив міністр.

Допомога без зайвих звернень

Ще одна зміна стосуватиметься самого принципу роботи. Замість очікування звернень фахівці мають самостійно зв'язуватися з ветеранами, яким може знадобитися допомога. Для цього планують використовувати інформацію з державних реєстрів та отримувати необхідні дані від Міністерства оборони.

"Ми проактивно хочемо через реєстр отримувати дані від Міноборони, від ветеранів, і самі виходити на ветеранів, які можуть не знати про існування фахівця із супроводу ветерана, і вести його справу, і звітувати по виконанню його завдання", — розповів Віталій Кім.

За словами міністра, головним показником роботи стане не кількість проведених консультацій, а реальна допомога людині. Зокрема, йдеться про оформлені документи, отримані послуги та завершені справи.

Координація роботи міністерств

Віталій Кім також назвав однією з головних проблем недостатню взаємодію між державними установами. Адже питання ветеранів часто потребують одночасної участі кількох міністерств. Для координації цієї роботи створили окремий штаб. За словами міністра, співголовою став віцепрем'єр Денис Шмигаль. Також у міністерствах та центральних органах виконавчої влади визначили відповідальних за ветеранську політику.

"Ми це вже зробили, з ними скомунікували, визначили процес. Їх 60 критичних процесів. У кожного процесу зараз є прізвище всередині Міністерства ветеранів і в інших міністерствах", — зазначив Віталій Кім.

Міністр додав, що відомства вже долучилися до спільної роботи. На його думку, для ефективного вирішення питань ветеранів необхідно чітко визначити відповідальних, завдання та строки їх виконання.

Новини.LIVE повідомляли, що міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів про результати робочого візиту до Франції. Під час поїздки обговорювали питання підтримки українських ветеранів та їхньої реабілітації. Міністр поділився підсумками міжнародної співпраці у цьому напрямі.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують новий ветеранський кодекс, який має встановити чіткі стандарти надання послуг. За словами заступника міністра у справах ветеранів Руслана Приходька, документ передбачатиме юридичну відповідальність за неякісну допомогу. У громадах також планують проводити перевірки, щоб оцінювати, як працює система підтримки ветеранів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про гарантії для ветеранів. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, документ має стати основою для майбутнього ветеранського кодексу, який об'єднає норми державної підтримки.