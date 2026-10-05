Відповідальність за неякісні послуги ветеранам: деталі нового кодексу

Ветерани війни. Фото: МВС України/hsc.gov.ua

В Україні з'явиться юридична відповідальність за неякісне надання послуг військовим-ветеранам. Влада готує новий ветеранський кодекс із чіткими стандартами сервісу та гарантованим бюджетом, щоб норми виконувалися по факту, а не залишалися лиш в деклараціях.

Про це ексклюзивно повідомив в ефірі Ранок.LIVE заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

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Аудити в громадах та нові стандарти допомоги ветеранам

Заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько заявив, що посадовці наразі здійснюють комплексний огляд профільного законодавства та проводять аудити безпосередньо в громадах. Таким чином вони хочуть з'ясувати реальну ефективність державної політики та повністю синхронізувати законодавчі гарантії з фактичними потребами демобілізованих захисників. Усі ці напрацювання ляжуть в основу майбутнього ветеранського кодексу, який має кардинально змінити підхід до надання державних послуг.

Руслан Приходько підкреслив, що чинна система викликає тотальне незадоволення через відсутність будь-яких єдиних стандартів обслуговування.

"На сьогодні, на жаль, не існує відповідальності, передбаченої законом, за якість надання послуг", — констатував урядовець.

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За його словами, саме через таку безкарність демобілізовані військові регулярно стикаються з некомпетентністю та відвертим браком емпатії з боку тих, хто мав би надавати їм допомогу. Новий кодекс має розв'язати цю проблему, встановити чіткі критерії якості та санкції за їх порушення.

Ще одна критична проблема, яку має вирішити новий документ, стосується фінансування. Як пояснив заступник міністра, після проведення реформи децентралізації безліч норм старого ветеранського закону втратили фінансове підґрунтя. Держава планує відмовитися від пільг, на які об'єктивно немає грошей.

"Ми маємо все ж таки привести відповідність до бюджетування. Кожна норма закону має мати чіткий механізм, зрозумілий алгоритм і має забезпечуватись тим чи іншим бюджетом. На жаль, після децентралізації в нас велика частина норм в старому законі залишилась не підв'язаною під ту чи іншу статтю. Тобто ми не маємо сьогодні говорити ветеранам те, чого ми не можемо забезпечити", — наголосив Приходько.

Він резюмував, що влада більше не повинна обіцяти захисникам те, що фізично не здатна забезпечити, тому всі права ветеранів мають мати реальний кошторис.

Новини.LIVE інформували раніше, що ветерани війни з інвалідністю зможуть розраховувати на фінансову допомогу від держави для придбання власного автомобіля. Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав ініціативу щодо виплати компенсацій у розмірі 120 тисяч гривень. На початковому етапі кошти спрямують бійцям із першою групою інвалідності, а згодом дію програми планують поширити і на ветеранів другої групи.

Водночас в Україні запускають реформу сервісів для демобілізованих, яка має повністю ліквідувати тяганину з подачею документів. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, захисникам більше не доведеться самостійно ходити різними інстанціями та збирати нескінченні довідки. Новий підхід передбачає повний клієнтський супровід.