Ответственность за некачественные услуги ветеранам: подробности нового кодекса

Ветераны войны. Фото: МВД Украины/hsc.gov.ua

В Украине будет введена юридическая ответственность за некачественное оказание услуг военным ветеранам. Власти готовят новый ветеранский кодекс с четкими стандартами обслуживания и гарантированным бюджетом, чтобы нормы выполнялись на деле, а не оставались лишь в декларациях.

Об этом эксклюзивно сообщил в эфире Ранок.LIVE заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько.

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Аудиты в общинах и новые стандарты помощи ветеранам

Заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько заявил, что чиновники в настоящее время проводят комплексный обзор профильного законодательства и осуществляют аудиты непосредственно в общинах. Таким образом они хотят выяснить реальную эффективность государственной политики и полностью синхронизировать законодательные гарантии с фактическими потребностями демобилизованных защитников. Все эти наработки лягут в основу будущего ветеранского кодекса, который должен кардинально изменить подход к предоставлению государственных услуг.

Руслан Приходько подчеркнул, что действующая система вызывает тотальное недовольство из-за отсутствия каких-либо единых стандартов обслуживания.

"На сегодняшний день, к сожалению, не существует предусмотренной законом ответственности за качество предоставления услуг", — констатировал чиновник.

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По его словам, именно из-за такой безнаказанности демобилизованные военные регулярно сталкиваются с некомпетентностью и откровенным отсутствием эмпатии со стороны тех, кто должен был бы оказывать им помощь. Новый кодекс должен решить эту проблему, установить четкие критерии качества и санкции за их нарушение.

Еще одна критическая проблема, которую должен решить новый документ, касается финансирования. Как пояснил заместитель министра, после проведения реформы децентрализации множество норм старого закона о ветеранах утратили финансовую основу. Государство планирует отказаться от льгот, на которые объективно нет денег.

"Мы должны всё-таки привести нормы в соответствие с бюджетом. Каждая норма закона должна иметь четкий механизм, понятный алгоритм и обеспечиваться тем или иным бюджетом. К сожалению, после децентрализации у нас большая часть норм в старом законе осталась не привязанной к той или иной статье. То есть мы не должны сегодня обещать ветеранам то, чего мы не можем обеспечить", — подчеркнул Приходько.

Он резюмировал, что власть больше не должна обещать защитникам то, что физически не в состоянии обеспечить, поэтому все права ветеранов должны подкрепляться реальной сметной документацией.

Новини.LIVE ранее сообщали, что ветераны войны с инвалидностью смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства для приобретения собственного автомобиля. Профильный комитет Верховной Рады уже поддержал инициативу о выплате компенсаций в размере 120 тысяч гривен. На начальном этапе средства будут направлены бойцам с первой группой инвалидности, а впоследствии действие программы планируется распространить и на ветеранов второй группы.

В то же время в Украине запускают реформу услуг для демобилизованных, которая должна полностью устранить волокиту с подачей документов. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, защитникам больше не придется самостоятельно обращаться в различные инстанции и собирать бесконечные справки. Новый подход предусматривает полное сопровождение клиентов.