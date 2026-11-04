Ветераны во время реабилитации. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине планируют изменить систему сопровождения ветеранов, чтобы они получали не только консультации, но и помощь в решении конкретных вопросов. Для специалистов хотят ввести единые государственные стандарты работы, а ее результаты будут оцениваться по количеству решенных дел, а не обращений. Также изменится порядок взаимодействия с ветеранами.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Яне Лепкой рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

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Изменения в помощи ветеранам

По словам Виталия Кима, в настоящее время государство передает средства органам местного самоуправления, которые нанимают специалистов по сопровождению ветеранов. Они могут работать в коммунальных предприятиях или больницах и в основном предоставляют информационные услуги. Министерство хочет изменить этот подход, чтобы государство могло напрямую контролировать качество работы специалистов и обеспечить одинаковый уровень помощи независимо от места проживания ветерана.

"Наша идея заключается в том, что специалист по сопровождению ветеранов должен быть: государство платит — государство должно быть работодателем, чтобы контролировать качество предоставления услуг", — сказал Виталий Ким.

Министр пояснил, что многие специалисты сами являются ветеранами и помогают сослуживцам прежде всего из личной мотивации. В то же время качество работы не должно зависеть от конкретного человека.

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"Эта система зависит от личности каждого специалиста, условно говоря, даже от настроения. Бывают разные случаи. Мы как государство должны обеспечить единый стандарт, минимальный, назовем его так, чтобы все работало одинаково", — пояснил министр.

Помощь без лишних обращений

Еще одно изменение коснется самого принципа работы. Вместо ожидания обращений специалисты должны самостоятельно связываться с ветеранами, которым может понадобиться помощь. Для этого планируется использовать информацию из государственных реестров и получать необходимые данные от Министерства обороны.

"Мы проактивно хотим через реестр получать данные от Минобороны, от ветеранов, и сами выходить на ветеранов, которые могут не знать о существовании специалиста по сопровождению ветерана, и вести его дело, и отчитываться о выполнении его задачи", — рассказал Виталий Ким.

По словам министра, главным показателем работы станет не количество проведенных консультаций, а реальная помощь человеку. В частности, речь идет об оформленных документах, полученных услугах и завершенных делах.

Координация работы министерств

Виталий Ким также назвал одной из главных проблем недостаточное взаимодействие между государственными учреждениями. Ведь вопросы ветеранов часто требуют одновременного участия нескольких министерств. Для координации этой работы создали отдельный штаб. По словам министра, сопредседателем стал вице-премьер Денис Шмыгаль. Также в министерствах и центральных органах исполнительной власти определили ответственных за ветеранскую политику.

"Мы это уже сделали, связались с ними, определили процесс. Это 60 критически важных процессов. По каждому процессу сейчас есть ответственное лицо как в Министерстве по делам ветеранов, так и в других министерствах", — отметил Виталий Ким.

Министр добавил, что ведомства уже присоединились к совместной работе. По его мнению, для эффективного решения вопросов ветеранов необходимо четко определить ответственных, задачи и сроки их выполнения.

Новини.LIVE сообщали, что министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал о результатах рабочего визита во Францию. Во время поездки обсуждались вопросы поддержки украинских ветеранов и их реабилитации. Министр поделился итогами международного сотрудничества в этом направлении.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовят новый ветеранский кодекс, который должен установить четкие стандарты оказания услуг. По словам заместителя министра по делам ветеранов Руслана Приходько, документ будет предусматривать юридическую ответственность за некачественную помощь. В общинах также планируют проводить проверки, чтобы оценивать, как работает система поддержки ветеранов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца 2026 года в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект о гарантиях для ветеранов. Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько. По его словам, документ должен стать основой для будущего ветеранского кодекса, который объединит нормы государственной поддержки.