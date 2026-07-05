На Волині пʼяний водій спричинив ДТП: загинули двоє людей

ДТП на Волині. Фото: Нацполіція

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У селі Новий Двір на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода у неділю, 5 липня, близько першої години ночі. Аварію спричинив водій ВАЗ, 1996 року народження, який був у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Волинській області, передає Новини.LIVE.

ДТП на Волині 5 липня

"Водій ВАЗ, мешканець Турійська, 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Від удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де з ним зіткнувся мотоцикліст", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир ВАЗ, 2002 року народження. Ще четверо пасажирів авто потрапили до лікарні. Йдеться про мешканців Ковельського району — три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження, а також чоловік 1997 року народження.

ДТП на Волині 5 липня. Фото: Нацполіція

За даними поліції, водій ВАЗ мав стан спʼяніння. Наразі по решті осіб інформація встановлюється.

Крім того, внаслідок аварії поранення отримали водій та пасажирка мотоцикла.

Наслідки аварії у с. Новий Двір. Фото: Нацполіція

"Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документування наслідків та встановлення обставин", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 4 липня у Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Згодом на аварію відреагував український лідер Володимир Зеленський. Внаслідок ДТП загинули 12 людей, ще шість осіб отримали травми.

Правоохоронці вже затримали ймовірного винуватця ДТП на трасі Одеса-Миколаїв. Поліцейські організовували спеціальну операцію.