Зеленський прокоментував ДТП на трасі Миколаїв — Одеса з 12 загиблими

Рятувальники і медики. Фото: ДСНС

Володимир Зеленський 4 липня повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі Миколаїв — Одеса. За словами глави держави, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з мікроавтобусом загинули 12 людей, ще шість осіб отримали травми.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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