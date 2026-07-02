На Рівненщині поїзд зіткнувся з маршруткою: є загиблі

Місце ДТП на Рівненщині. Фото: Нацполіція

У селищі Квасилів на Рівненщині сталася смертельна аварія за участю потяга та маршрутного автобуса. За попередніми даними, внаслідок зіткнення загинули четверо людей, ще є постраждалі. На місці трагедії працюють правоохоронці та екстрені служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Рівненської області у четвер, 2 липня.

Смертельна ДТП на Рівненщині 2 липня

У Рівненському районі вдень 2 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса. Аварія сталася близько 13:55 у селищі Квасилів.

За оновленими попередніми даними поліції, кількість загиблих унаслідок зіткнення зросла до чотирьох. Крім того, є травмовані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, їхню кількість і стан наразі уточнюють.

На місці події працюють співробітники поліції, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

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Детальнішу інформацію про обставини трагедії в поліції пообіцяли повідомити згодом.

Скриншот повідомлення Поліції Рівненщини/Facebook

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