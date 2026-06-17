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Головна Новини дня Після 4 місяців коми помер хлопчик, якого збила суддя в Кривому Розі

Після 4 місяців коми помер хлопчик, якого збила суддя в Кривому Розі

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Дата публікації: 17 червня 2026 16:23
Помер 12-річний хлопчик, якого в Кривому Розі збила суддя
Автомобіль судді. Фото: прокуратура України

Помер 12-річний хлопчик, якого 9 лютого збила суддя на пішохідному переході у Кривому Розі. Він перебував чотири місяці в комі. Упродовж цього часу медики боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося.

Про це повідомила Криворізька гімназія №122, де він навчався, передає Новини.LIVE.

Смерть дитини після ДТП

"З глибоким сумом повідомляємо, що після чотирьох місяців боротьби за життя у лікарні помер наш учень — Святослав Андрусенко, учень Криворізької гімназії №122", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 9 лютого Святослав разом із матір’ю потрапив у ДТП. Хлопчик зазнав тяжких травм і відтоді перебував під постійним наглядом лікарів у Дніпрі, які щодня боролися за його життя. 

"Святославу було лише 12 років. Він мав мрії, плани, захоплення, попереду було ціле життя, сповнене можливостей і відкриттів. Його передчасна смерть стала непоправною втратою для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої гімназійної спільноти", — йдеться у повідомленні.

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Допис Криворізької гімназії №122. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора, 9 лютого у Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з мамою.

А нардеп Роман Грищук повідомляв, що минулого року в Україні у ДТП загинули 3249 людей, серед яких 202 дитини. Крім того, близько 32 тисяч осіб отримали травми.

ДТП Кривий Ріг діти
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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