Умер 12-летний мальчик, которого в Кривом Роге сбила судья

Автомобиль судьи. Фото: прокуратура Украины

Умер 12-летний мальчик, которого 9 февраля сбила судья на пешеходном переходе в Кривом Роге. Он пробыл четыре месяца в коме. Все это время медики боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось.

Об этом сообщила Криворожская гимназия №122, где он учился, передает Новини.LIVE.

Смерть ребенка после ДТП

"С глубокой скорбью сообщаем, что после четырех месяцев борьбы за жизнь в больнице умер наш ученик — Святослав Андрусенко, ученик Криворожской гимназии №122", — говорится в сообщении.

Известно, что 9 февраля Святослав вместе с матерью попал в ДТП. Мальчик получил тяжелые травмы и с тех пор находился под постоянным наблюдением врачей в Днепре, которые ежедневно боролись за его жизнь.

"Святославу было всего 12 лет. У него были мечты, планы, увлечения, впереди была целая жизнь, полная возможностей и открытий. Его преждевременная смерть стала невосполнимой утратой для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всего нашего гимназического сообщества", — говорится в сообщении.

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Сообщение Криворожской гимназии №122. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, 9 февраля в Кривом Роге судья сбила 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с мамой.

А народный депутат Роман Грищук сообщал, что в прошлом году в Украине в ДТП погибли 3249 человек, среди которых 202 ребенка. Кроме того, около 32 тысяч человек получили травмы.