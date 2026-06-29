Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих

У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 12:10
На залізничному переїзді в Хмельницькому авто потрапило під потяг
Розбита автівка. Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому 29 червня внаслідок зіткнення пасажирського потяга та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще двоє отримали травми. Обставини аварії розслідують слідчі поліції у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області.

Про це повідомляє поліція Хмельниччини, передає Новини.LIVE.

Деталі смертельної аварії на залізничному переїзді

Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому залізничному переїзді по вулиці Івана Франка. За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat проігнорував червоний сигнал світлофора та попереджувальний звуковий сигнал і виїхав на колії, де зіткнувся з пасажирським потягом сполученням "Чоп — Ясіня — Київ".

У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих - фото 1
Чоловік в потязі. Фото: поліція Хмельниччини

Унаслідок аварії водій та один із пасажирів легковика зазнали травм і були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Двоє 18-річних пасажирів загинули: дівчина — на місці події, хлопець — у реанімаційному відділенні.

У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих - фото 1
Потяг на залізничних коліях. Фото: поліція Хмельницької області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керування транспортними засобами до трьох років. Наразі водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Розслідування триває.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, що сталася на Хмельниччині 16 червня 2026 року. У межах розслідування слідчі вже провели десятки допитів та отримали результати ДНК-експертизи, які підтвердили особи загиблих військовослужбовців.

Також Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 21 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим російські війська підняли в небо літаки МіГ-31К та здійснили пуск ракети, через що в регіоні було зафіксовано загрозу ракетного удару.

ДТП аварія Хмельницька область потяг
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації