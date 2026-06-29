На залізничному переїзді в Хмельницькому авто потрапило під потяг

Розбита автівка. Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому 29 червня внаслідок зіткнення пасажирського потяга та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще двоє отримали травми. Обставини аварії розслідують слідчі поліції у сфері транспорту ГУНП в Хмельницькій області.

Про це повідомляє поліція Хмельниччини, передає Новини.LIVE.

Деталі смертельної аварії на залізничному переїзді

Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому залізничному переїзді по вулиці Івана Франка. За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля Volkswagen Passat проігнорував червоний сигнал світлофора та попереджувальний звуковий сигнал і виїхав на колії, де зіткнувся з пасажирським потягом сполученням "Чоп — Ясіня — Київ".

Чоловік в потязі. Фото: поліція Хмельниччини

Унаслідок аварії водій та один із пасажирів легковика зазнали травм і були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Двоє 18-річних пасажирів загинули: дівчина — на місці події, хлопець — у реанімаційному відділенні.

Потяг на залізничних коліях. Фото: поліція Хмельницької області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керування транспортними засобами до трьох років. Наразі водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Розслідування триває.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, що сталася на Хмельниччині 16 червня 2026 року. У межах розслідування слідчі вже провели десятки допитів та отримали результати ДНК-експертизи, які підтвердили особи загиблих військовослужбовців.

Також Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 21 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим російські війська підняли в небо літаки МіГ-31К та здійснили пуск ракети, через що в регіоні було зафіксовано загрозу ракетного удару.