ДБР встановлює обставини катастрофи військового літака Су-24М

Уламки від літака після авіакатастрофи. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує з’ясовувати обставини авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася на Хмельниччині 16 червня 2026 року. У межах провадження слідчі вже провели десятки допитів та отримали результати молекулярно-генетичної експертизи, що підтвердила особи загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє ДБР, передає Новини.LIVE.

Триває комплексне розслідування авіатрагедії Су-24М

Як встановило слідство, у день трагедії літак виконував уже другий політ. Перед обома вильотами технічний персонал не виявив жодних несправностей, а вся службова документація була оформлена належним чином. ДБР також офіційно спростувало поширену в мережі інформацію про нібито катапультування одного з пілотів, наголосивши, що ці дані не відповідають дійсності.

Уламки літака. Фото: ДБР

У межах розслідування допитано родичів загиблих, їхніх колег та командування. Перед вильотом обидва пілоти пройшли медичний огляд і не мали скарг на стан здоров’я.

Уламки літака. Фото: ДБР

Наразі триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення планується призначення незалежної авіаційно-технічної експертизи, яка має встановити остаточні причини катастрофи. Досудове розслідування здійснюється за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 16 червня на Хмельниччині було зафіксовано падіння військового літака. Інцидент стався поблизу Шепетівки на Хмельниччині.

Пізніше Новини.LIVE повідомили, що падіння зазнав фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил Збройних сил України. На момент аварії екіпаж у складі льотчика та штурмана виконував службове завдання.