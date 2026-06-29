ГБР выясняет обстоятельства катастрофы военного самолета Су-24М

Обломки самолета после авиакатастрофы. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований продолжает выяснять обстоятельства авиакатастрофы военного самолета Су-24М, произошедшей в Хмельницкой области 16 июня 2026 года. В рамках расследования следователи уже провели десятки допросов и получили результаты молекулярно-генетической экспертизы, которая подтвердила личности погибших военнослужащих.

Об этом сообщает ГБР, передает Новини.LIVE.

Продолжается комплексное расследование авиакатастрофы Су-24М

Как установило следствие, в день трагедии самолет выполнял уже второй полет. Перед обоими вылетами технический персонал не обнаружил никаких неисправностей, а вся служебная документация была оформлена надлежащим образом. ГБР также официально опровергло распространенную в сети информацию о якобы катапультировании одного из пилотов, подчеркнув, что эти данные не соответствуют действительности.

Обломки самолета. Фото: ГБР

В рамках расследования были допрошены родственники погибших, их коллеги и командование. Перед вылетом оба пилота прошли медицинский осмотр и не имели жалоб на состояние здоровья.

Обломки самолета. Фото: ГБР

В настоящее время продолжается служебное расследование, проводимое командованием Воздушных сил ВСУ. По его завершении планируется назначить независимую авиационно-техническую экспертизу, которая должна установить окончательные причины катастрофы. Досудебное расследование ведется по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия.

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Как сообщали Новини.LIVE, 16 июня в Хмельницкой области было зафиксировано падение военного самолета. Инцидент произошел вблизи Шепетовки в Хмельницкой области.

Позже Новини.LIVE сообщили, что разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На момент аварии экипаж в составе летчика и штурмана выполнял служебное задание.