В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М: погибли два пилота

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Около 19:00 16 июня 2026 года в Хмельницкой области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил ВСУ. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

На момент аварии экипаж в составе летчика и штурмана выполнял боевую задачу. В результате катастрофы оба военнослужащих погибли.

Погибшими являются майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Они до последнего выполняли свой воинский долг, защищая Украину.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет.

В настоящее время ведется установление причин и всех обстоятельств авиакатастрофы. Новость пополняется...